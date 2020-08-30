Узбекистан должен восстанавливать школы и развивать фундаментальные науки, чтобы добиться прогресса, заявил президент Шавкат Мирзиёев в субботу во время поездки на метро.
«Теперь нужно восстанавливать школы, как метро. Нужно строить новые школы, поднимать авторитет учителей, педагогов. Мы строим дороги, метро, но нужно улучшать школы. Если не будет знаний там, не будет знаний и в высшем образовании, фундаментальных знаний… Нужно об этом тщательно подумать. Поэтому я не зря говорю, что следующий год должен быть годом педагогов и школы. Если сможем исправить ситуацию в школах и медицине, все остальное постепенно наладится. Но мы не уделяем внимания директору школы, учителю, научным предметам. Это наша самая главная проблема», — сказал глава государства (по сюжету «Узбекистан 24»).
Президент выразил уверенность, что средства, вкладываемые в развитие фундаментальных наук, в любом случае дадут результат.
«Мы готовим основу для третьего Ренессанса. Если мы создадим условия в школах, знаете, ни в одной стране мира нет таких терпения, трудолюбия, знаний, как у узбекской нации. Ренессанс будет, появятся [новые] Улугбеки. Возьмите творческие школы… Почему столько денег математике, химии, биологии? Завтра эти фундаментальные знания все равно дадут свой результат. Дали же в свое время», — заявил он.
Шавкат Мирзиёев также указал, что благодаря развитию геологии Узбекистану удалось впервые открыть 20 новых рудников за год и добыть 70 тонн золота.
«Мы еще за один год никогда не открывали 20 новых рудников, добыли 70 тонн золота. Геологии раньше не было. Если бы сохранили тесную [связь] дошкольного, народного и высшего образования, убедили бы молодежь, народ в том, что они достойны этого, больше ничего не нужно было бы делать», — подчеркнул глава государства.
Напомним, на встрече с родителями учащихся и деятелями науки в президентской школе, открытой в сентябре 2019 года в Ташкенте, президент отмечал, что в Узбекистане начался третий Ренессанс.
Борис Халиков
Значит мы уже 2 ренессанса прошли, раз скоро будет 3?
Алишер Фазилов
значит общий объем добычи золота за год достигла 170 тонн
Равшан Туракулов
3 Ренессанс??? Будет ли он учитывать права человека в этой стране? Права собственности? Будет ли этот ренессанс для народа или для “слуг“ народа
WhosDis?
Думаю, в первую очередь нужно решить проблему не работающих (или же работающих только для определенной прослойки населения) законов, реформировать судебную систему. Иначе все эти “Ренессансы“ раз за разом будут разбиваться о стену коррупции, казнокрадства, наместничества и прочих недугов, которыми “славится“ наш край.
Galina Fimasobak
Это как понять “геологии раньше не было“? Ещё как была! До 1991 года точно была. Благодаря геологии мы и имеем разведанные и разработанные месторождения полезных ископаемых, всю нашу добывающую промышленность.
Шизя Френик
Великий провидец наш новый президент! Он смотрит далеко вперёд. Конечно за один год проблемы в провале образования не решить, как бы этот год не назвали.
И про геологию всё верно сказано. Не было у нас геологии в последие два десятилетия. Та мощная геологическая база времён тоталитарного режима была после 91 года бездарно разрушена почти полностью. Судя по цифрам, приведённым нашим уважаемым президентом, геология начинает возраждаться и это радует!