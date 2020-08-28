Пандемия коронавируса оказала влияние на психическое здоровье миллионов людей. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейусус.

«COVID-19 повлиял на психическое здоровье миллионов в том, что касается вызванной им тревоги и страха, а также нарушения работы служб по поддержке психического здоровья», — сказал он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что «глубокое воздействие» на психическое здоровье многих людей оказывает «отсутствие социального взаимодействия вследствие пандемии».

Гендиректор организации также отметил, что и до пандемии психическое здоровье было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении». По его словам, на сегодняшний день «около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство».

При этом, указал глава ВОЗ, доступ к качественным психиатрическим услугам имеет относительно небольшое количество людей. В странах с низкими или средними доходами более 75% человек с психическими и неврологическими расстройствами, а также расстройствами, связанными с потреблением психоактивных веществ, вовсе не получают никакого лечения.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США) на утро 28 августа, в мире зарегистрировано свыше 24,4 миллиона случаев COVID-19, более 831 тысячи человек скончались.