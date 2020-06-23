22 июня в социальных сетях распространилась информация об избиении несовершеннолетней девушки Фергане. В публикации, размещенной в группе Pickaper Uz в Facebook, отмечалось, что инцидент произошел 31 мая вечером.

Как сообщается, девушка была «в шортиках и короткой маечке» и гуляла с подругой и собакой.

«По пути какой-то неизвестный мне парень начал показывать неприличные жесты и свистеть. В ответ на игнор, крикнул : „все русские ш****и“. Я его послала и мы пошли дальше. Через час, когда мы уже были в парке, в сторону нас начала направляться толпа парней — человек 30−40. Тот самый тип вновь начал свистеть мне, и материться. Я игнорировала. Он подошел, потянул меня за волосы со всей силы, я дала пощечину, за что он начал меня избивать кулаками», — говорится в сообщении.

По ее словам, удары привели к перелому челюсти в двух местах.

«Уже 3 недели питаюсь через трубочку/шприц, так как наложили шины. Первые дни вообще не могла сама пить, капали глюкозу. При росте 154, я вешу 38 кг из-за такого питания. Он своей вины не видит, прощения просить не пытался, лечение не оплатил. Скажу больше, он считает, что я сама виновата, что послала его. Если бы моя подруга не оттащила его, он бы меня добил. Хочу призвать общественность, быть аккуратными с такими типами и обходить их стороной. Как видите, уже даже игнорировать их бесполезно», — следует из заявления.

Следственный департамент МВД сообщил, что 31 мая 22 летний Н. К. в парке имени Ислама Каримова в Фергана увидел 17-летнюю Е. К., выгуливавшею свою собаку, учинил с ней ссору, вследствие чего ударил ее по лицу и нанес телесные повреждения. В результате Е. К. обратилась в медицинское учреждение.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, девушка получила повреждения мягких тканей правой части лица, перелом со сдвигом нижней угловатой кости челюсти, по тяжести которые относятся к телесным повреждениям средней тяжести», — говорится в сообщении.

По данному факту 16 июня Следственный отдел при УКД ОВД Ферганы возбудил уголовное дело в отношении Н. К. по части 1 статьи 105 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести) Уголовного кодекса Узбекистана. Обвиняемый может быть наказан обязательными общественными работами до 360 часов или исправительными работами до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет.

По доводам приведенных в опубликованных постах, а именно по факту присутствия во время инцидента 30−40 человек и их действиям будет дана правовая оценка в ходе предварительного следствия, отмечает Следственный департамент. Доводы приведенные участниками уголовного процесса будут рассмотрены в рамках уголовного дела на основании действующего законодательства, указывает ведомство.

Уголовное дело взято на особый контроль Следственного департамента при МВД, по итогам которого будет обеспечено полное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела.