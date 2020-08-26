Страны СНГ усилят взаимодействие по защите своих граждан на территории содружества в период пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

В среду, 26 августа, в режиме видеоконференции состоялось 27-е заседание консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел стран СНГ. Его участники обсудили также вопросы оказания правовой помощи своим гражданам, пребывающим в странах содружества.

Участники заседания рассмотрели вопросы сотрудничества в консульско-правовой сфере, определили задачи и перспективные направления взаимодействия между консульскими службами государств-участников СНГ.

На встрече также рассмотрено взаимодействие между компетентными органами стран содружества по практической реализации положений международных договоров и соглашений, в которых они участвуют.

По итогам мероприятия был подписан протокол, в соответствии с которым председательство в совете глав консульских служб МИД стран СНГ в 2021 году передано Армении.