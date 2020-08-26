Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 26 августа принял в Ташкенте вице-премьер-министра Кыргызстана Акрама Мадумарова, сообщило УзА.

Стороны обсудили вопросы делимитации государственной границы, эффективности работы пропускных пунктов, развития торгово-экономического, транспортно-коммуникационного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также рационального использования водных ресурсов.

Абдулла Арипов. Фото: gov.kg.

Кроме того, обсуждено проведение заседания межправительственной комиссии и очередных заседаний Совета глав (хокимов) приграничных территорий.

По данным УзА, в эти дни в Ташкенте проходит встреча правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

Накануне визита в Узбекистан Акрам Мадумаров в эфире «Биринчи радио» напомнил, что с Узбекистаном на сегодня границы полностью не описаны, сообщает АКИpress.

Акрам Мадумаров. Фото: gov.kg.

«С Узбекистаном сравнительно есть продвижение — 85% протяженности границ делимитированы. Осталось 10−15%. Работа ведется. Последняя встреча по вопросам границ была 1 августа 2019 года», — сказал вице-премьер.