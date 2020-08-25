Министерство здравоохранения опубликовало результаты изучения сообщения об избиении сотрудника службы скорой помощи родственниками пациента в Зааминском районе Джизакской области. Сейчас пострадавший проходит лечение в отделе экстренной хирургии районного медицинского объединения.

По данным Минздрава, 23 августа в 12:06 в колл-центр службы скорой помощи поступил вызов от родных А. Б. (1939 г. р.), проживавшего в махалле «Октепа» Зааминского района. В 12:10 медицинская бригада прибыла по месту жительства гражданина.

После осмотра больного врач заявил, что общее состояние пациента тяжелое и его необходимо доставить в больницу для стационарного лечения. Но, по предварительным данным, родные пациента не согласились на это, поэтому бригада скорой помощи оказала мужчине первую медицинскую помощь и дала необходимые рекомендации.

В тот же день в 13:42 в колл-центр поступил повторный вызов из этого дома. Когда бригада скорой помощи прибыла на место в 13:47, у больного была констатирована биологическая смерть. Дежурный фельдшер Э. И., попытавшийся объяснить ситуацию, был избит родными скончавшегося.

Сотрудника «скорой» в состоянии шока доставили в приемное отделение районной больницы, у него наблюдалась тошнота и рвота. После осмотра его перевели в отдел экстренной хирургии. Пострадавшему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, повреждение мягкой ткани шейной области, подкожная гематома».

Сообщение об инциденте было передано в правоохранительные органы, ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения, говорится в сообщении.

Генеральная прокуратура во вторник сообщила, что следственное отделение ОВД №1 УКД ОВД Зааминского района проводит доследственную проверку по инциденту. Для установления степени тяжести нанесенных повреждений, нанесенных фельдшеру, назначена судебно-медицинская экспертиза.