Прокуратура Шайхантахурского района Ташкента возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия электрических сетей района после смерти 8-летней девочки, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В сообщении отмечается, что из-за халатности сотрудников Шайхантахурского РПЭС на трубопровод горячей воды у дома №15 массива Актепа был повешен электрический кабель, в результате чего труба оказалась под напряжением. Девочка (2012 года рождения) скончалась от удара током, дотронувшись до поверхности трубы.

22 августа прокуратура района возбудила в отношении должностных лиц Шайхантахурского РПЭС уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека) Уголовного кодекса. Ведется предварительное следствие.

Жители дома в беседе с блогером Шухратом Мусаевым заявили, что в течение нескольких лет неоднократно обращались в хокимият и РПЭС касательно неправильного проектирования линии электропередачи. По словам одной из жительниц, она получила удар током в дождливую погоду, когда дотронулась до дерева, на котором висел электрокабель. После этого кабель был перекинут на трубопровод горячей воды.

Жители также утверждают, что двухэтажный дом с 30 квартирами считается «общежитием» и находится в аварийном состоянии уже несколько лет, в нем один санузел и кухня, но власти не принимают никаких мер.

Председатель махалли Ходжиакбар Мансуров сообщил, что дом №15 попал под снос в 2018 году, в связи с чем здание не ремонтировалось. По его словам, жители уже передали копии кадастровых документом инвестору из Китая. Однако специалисты застройщика не смогли прибыть в страну из-за карантинных ограничений.