В Андижанской и Хорезмской областях при получении взяток задержаны граждане, обещавшие обеспечить поступление в вузы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Преподаватель Андижанского государственного университета А. Х. обещал через своего высокопоставленного знакомого устроить абитуриента О. А. на учебу по направлению межфакультетской кафедры физической культуры и спорта. За это он потребовал 4000 долларов, при получении которых был задержан сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и Службы государственной безопасности.

Второй случай произошел в Ургенчском государственном университете. Гражданин Ш. К. пообещал абитуриентам Д. С. и З. А. устроить их поступление в этот вуз на факультет физической культуры. Он также был задержан при получении 4000 долларов через студента третьего курса М. А.

Реклама на Газета.uz

По обоим случаям возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Ранее сообщалось о задержании при получении 2000 долларов доцента Андижанского государственного медицинского института, который сперва обещал поступление в АГМИ, а затем в Ошский государственный университет.