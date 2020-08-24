В Андижанской и Хорезмской областях при получении взяток задержаны граждане, обещавшие обеспечить поступление в вузы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Преподаватель Андижанского государственного университета А. Х. обещал через своего высокопоставленного знакомого устроить абитуриента О. А. на учебу по направлению межфакультетской кафедры физической культуры и спорта. За это он потребовал 4000 долларов, при получении которых был задержан сотрудниками Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и Службы государственной безопасности.

Второй случай произошел в Ургенчском государственном университете. Гражданин Ш. К. пообещал абитуриентам Д. С. и З. А. устроить их поступление в этот вуз на факультет физической культуры. Он также был задержан при получении 4000 долларов через студента третьего курса М. А.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Ранее сообщалось о задержании при получении 2000 долларов доцента Андижанского государственного медицинского института, который сперва обещал поступление в АГМИ, а затем в Ошский государственный университет.