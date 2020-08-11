Доцент Андижанского государственного медицинского института (АГМИ), обещавший поступление в Ошский государственный университет в Кыргызстане, задержан при получении взятки в 2000 долларов, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В ходе следствия выяснилось, что преподаватель мединститута Г. К. сперва требовал от гражданина Ш. Б. 8000 долларов за поступление в АГМИ. Затем он сообщил, что сроки подачи документов истекли и обещает устроить гражданина в Ошский государственный университет.

В ходе оперативных действий, проведенных областными управлениями Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и СГБ, преподаватель был задержан при получении от Ш. Б. 2000 долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. Следствие продолжается.