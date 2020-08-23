Журналист Бобомурод Абдуллаев, 22 августа экстрадированный из Кыргызстана в Узбекистан, освобожден под расписку о надлежащем поведении. Об этом со ссылкой на Службу государственной безопасности сообщил председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов.

Бобомурод Абдуллаев был задержан в Бишкеке по запросу узбекской стороны 8 августа Сообщившая об этом Генеральная прокуратура Узбекистана не уточнила, по какому обвинению его задержали.

Ночью издание Kun.uz опубликовало видеообращение Бобомурода Абдуллаева к президенту Шавкату Мирзиёеву, предоставленное пресс-службой СГБ. В нем журналист благодарит главу государства за положительное рассмотрение обращения его матери, ранее записавшей видеоролик, где выражается обеспокоенность судьбой сына.

Бобомурод Абдуллаев сообщил, что был доставлен из Бишкека в Ташкент на военном самолете, сопровождавшие его сотрудники СГБ относились к нему хорошо.

Он заявил, что после освобождения в 2018 году «обещал себе и матери больше не писать таких статей», и до сегодняшнего дня держал это обещание.

Журналист подчеркнул, что готов приложить все свои знания и опыт для служения родине и народу.