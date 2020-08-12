Журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан в Бишкеке по запросу узбекской стороны в соответствии с Минской Конвенцией «О правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам» от 1993 года. Об этом 12 августа сообщила Генеральная прокуратура Узбекистана.

О задержании журналиста 10 августа сообщило издание 24.kg. В сообщении со ссылкой на информацию Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана говорится, что Бобомурода Абдуллаева задержали 8 августа.

«В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Республику Узбекистан», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Как уточняет 24.kg, Первомайский районный суд Бишкека 10 августа вынес решение об аресте Абдуллаева до 8 сентября.

«Газете.uz» не удалось уточнить, в чем журналист обвиняется в Узбекистане.

11 августа Комитет по защите журналистов (CPJ, Нью-Йорк) обратился к властям Кыргызстана с требованием освободить Бобомурода Абдуллаева и дать ему возможность свободно работать.

Адвокат Абдуллаева Тимур Карабаев рассказал CPJ, что журналист приехал в Кыргызстан в феврале на четыре месяца для учебы в Американском университете в Центральной Азии и остался в стране из-за закрытия границ в связи с пандемией COVID-19.

Amnesty International, Международное партнерство по правам человека (IPHR), Freedom House и ряд других правозащитных организаций также опубликовали совместное заявление с призывом к властям Кыргызстана защитить Бобомурода Абдуллаева от экстрадиции.

В 2017 году Бобомурод Абдуллаев и еще трое человек были задержаны по обвинению в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. В мае 2018 года суд признал Бобомурода Абдуллаева виновным в совершении преступления и приговорил его к исправительным работам. Остальных участников дела оправдали.