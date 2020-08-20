На первой линии резиденции премиум-класса Mirabad Avenue доступны апартаменты площадью 168,71 кв. м в блоках С и D со скидкой 10% при условии полной оплаты.


Это первые два блока, которые получили кадастр. К декабрю 2020 года ожидается сдача блока D с благоустройством и возможностью заселиться.


На фото: проект подиумного двора внутри резиденции

Что получает резидент, приобретая апартаменты в Mirabad Avenue:

  • апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя:
    • стяжку;
    • шпатлевку;
    • потолки из гипсокартона;
    • возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту, который можно получить в подарок.
    • центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
    • панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
    • напольные конвекторы Kampmann (Германия);
    • систему умного дома от Siemens;
  • круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;
  • комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;
  • два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;
  • закрытый двор-парк площадью от 45 соток, в котором будут:
    • двухуровневая лаунж-зона;
    • интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»;
    • большие прогулочные зоны;
    • воркаут-зона.

Вдобавок к основным зонам будут оборудованы пространство под беседки, места для игры в шахматы и даже пинг-понг площадка.

На фото: первая линия по ул. Мирабад. Блоки С и D

Резиденция находится в центре города с развитой инфраструктурой и шопинг-авеню. Здесь расположатся магазины международных брендов премиум-класса.

Внушительную часть первой линии авеню займут мультибрендовые бутики компании Podium Italia. Она представляет на рынке Узбекистана такие люксовые бренды, как Dior, Gucci, Saint Laurent Paris, Tom Ford, Balmain, Prada и другие.

А также свои двери откроют:

  • Geneve — салон швейцарских часов, ювелирных украшений и аксессуаров от мировых брендов;
  • монобрендовый шоурум итальянской мебели Natuzzi Italia;
  • Department Store New Millennium от FCN Group с премиальными мульти- и монобрендовыми бутиками.


Первая линия состоит из четырех блоков, два из которых (С и D) уже имеют кадастр. К сентябрю 2020 года резиденция обещает сдать первые два шестиэтажных дома, расположенных в блоке D.


Подробную информацию можно получить по телефону:(+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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