На первой линии резиденции премиум-класса Mirabad Avenue доступны апартаменты площадью 168,71 кв. м в блоках С и D со скидкой 10% при условии полной оплаты.





Это первые два блока, которые получили кадастр. К декабрю 2020 года ожидается сдача блока D с благоустройством и возможностью заселиться.



На фото: проект подиумного двора внутри резиденции

Что получает резидент, приобретая апартаменты в Mirabad Avenue:

апартаменты с предчистовой отделкой, включающей в себя: стяжку; шпатлевку; потолки из гипсокартона; возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту, который можно получить в подарок. центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония); панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия); напольные конвекторы Kampmann (Германия); систему умного дома от Siemens;

круглосуточного консьержа и секьюрити-сервис;

комфортабельное лобби площадью 150 кв. м;

два высокоскоростных лифта немецкого бренда Tyssenkrupp в каждом лобби;

закрытый двор-парк площадью от 45 соток, в котором будут: двухуровневая лаунж-зона; интерактивная детская площадка российской компании «Наш двор»; большие прогулочные зоны; воркаут-зона.



Вдобавок к основным зонам будут оборудованы пространство под беседки, места для игры в шахматы и даже пинг-понг площадка.

На фото: первая линия по ул. Мирабад. Блоки С и D

Резиденция находится в центре города с развитой инфраструктурой и шопинг-авеню. Здесь расположатся магазины международных брендов премиум-класса.

Внушительную часть первой линии авеню займут мультибрендовые бутики компании Podium Italia. Она представляет на рынке Узбекистана такие люксовые бренды, как Dior, Gucci, Saint Laurent Paris, Tom Ford, Balmain, Prada и другие.

А также свои двери откроют:

Geneve — салон швейцарских часов, ювелирных украшений и аксессуаров от мировых брендов;

монобрендовый шоурум итальянской мебели Natuzzi Italia;

Department Store New Millennium от FCN Group с премиальными мульти- и монобрендовыми бутиками.





Первая линия состоит из четырех блоков, два из которых (С и D) уже имеют кадастр. К сентябрю 2020 года резиденция обещает сдать первые два шестиэтажных дома, расположенных в блоке D.





Подробную информацию можно получить по телефону:(+998) 78−150−22−22.

Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

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Сайт: mirabad.uz

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