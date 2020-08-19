Wise School — это частная школа с углубленным изучением английского языка и математики. Обучение здесь ведется на двух языках.
С Wise School родители могут быть уверены в социальной, образовательной, воспитательной и психологической подготовленности своего ребенка ко взрослой жизни.
С 2020—2021 учебного года открывается набор в узбекские классы.
В школе работают педагоги с высшим образованием и многолетним опытом работы, прошедшие собеседование и дополнительное обучение. Методика обучения детей полностью соответствует государственной программе.
В отличие от многих других частных школ, здание Wise School впечатляет своей продуманной планировкой: широкие светлые коридоры, просторный актовый зал, яркие и уютные классы.
Для игр на свежем воздухе оборудованы площадки с безопасными горками, качелями и зелеными газонами. Кроме того, большое внимание уделяется безопасности: через проходную не пропустят никого из посторонних. На территории школы круглосуточно дежурит охрана и ведется видеонаблюдение.
Старшеклассники могут посещать оздоровительный тренажерный комплекс. Это осуществляется в целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации физической культуры и спорта в жизни детей.
Wise School — это:
- обучение по основным школьным предметам;
- факультатив и кружковая работа;
- кружок арабского и китайского языков;
- подготовка к поступлению в вузы;
- оснащение школы по последнему слову техники;
- видеонаблюдение и круглосуточная охрана;
- медицинский осмотр специалистами частной клиники;
- уроки плавания с опытными тренерами;
- учебники для всех учащихся;
- психологическая и логопедическая поддержка;
- пятидневная учебная неделя;
- трехразовое сбалансированное питание.
Администрация школы Wise School идет навстречу семьям с двумя и более детьми, предоставляя скидку в 10% на обучение второго ребенка.
Школа принимает детей с 1 по 11 классы. При приеме проводится собеседование.
Телефоны: (+998) 97−765−99−11, (+998) 78−147−77−76, (+998) 78−147−55−77, (+998) 90−917−25−95.
Адрес: Учтепинский р-н, ул. Лутфий, 18
Ориентир: Чупон-Ота, UzAgroSugurta, бывший ресторан «Атлант».
E-mail: wiseschool@mail.ru
Сайт: wise-school.uz
Instagram: @wiseschooltashkent
Facebook: fb.com/wiseschooltashkent
Telegram channel: t.me/wiseschooltashkent
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