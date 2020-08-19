Государственный центр тестирования объявил места проведения вступительных испытаний в вузы. Всего будет задействовано 65 локаций по всей стране.

Как ожидается, для сдачи вступительных экзаменов в Навоийской и Сырдарьинской областях будут оборудованы по 2 площадки, в Бухарской, Хорезмской и Джизакской областях — по 3, в Каракалпакстане, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Наманганской областях — по 4, в Андижанской и Ферганской областях — по 6, в Самаркандской области — 7.

В Ташкенте вступительные испытания будут проходить в 17 локациях. Из них 3 организуют на территории стадиона «Пахтакор», 4 — в Национальном парке, 2 — в сквере Студенческого города (у Национального университета Узбекистана), 5 — в парке «Ашхабад», 1 — в новом парке Победы и 2 — в столичном Ботаническом саду.

Накануне, 18 августа, пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов сообщил на брифинге некоторые подробности регламента вступительных испытаний.

В этом году в местах проведения экзаменов для родителей абитуриентов зоны ожидания организовывать не будут. Молодым людям рекомендовано прибыть на территорию проведения тестирования за час до начала испытаний. Для перевозки абитуриентов планируется привлечь отдельные автобусы.

Шохрух Гиясов также сообщил, что на входах в локации будут установлены отдельные пункты пропуска и каждый абитуриент будет отдельно досмотрен. Территории оборудуют камерами наблюдениями. Все пути, ведущие к местам проведения тестов, будут перекрыты бетонными ограждениями или грузовыми автомобилями в радиусе 1,5 км.

Ожидается, что в тестовых испытаниях в этом году примут участие 1 миллион 361 тысяча 473 абитуриента. На совещании под председательством президента, состоявшемся 6 августа, сообщалось, что на поступление в бакалавриат документы подали 1 миллион 484 тысячи абитуриентов.

Напомним, вступительные экзамены в вузы начнутся 2 сентября и продлятся две недели.