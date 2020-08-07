Вступительные экзамены в высшие учебные заведения Узбекистана начнутся 2 сентября и продлятся в течение 14 дней. Об этом на брифинге в АИМК в пятницу сообщил заместитель директора Государственного центра тестирования Сардор Раджабов.

Начальник управления ГЦТ Барно Раджабов добавил, что в августе будет проведена работа по подготовке зданий и стадионов к экзаменам. По его словам, на стадионах обязательно установят камеры наблюдения.

«Все действия абитуриентов и наблюдателей будут фиксироваться и транслироваться по телевидению», — подчеркнул он.

Результаты тестирования, как и в прошлые годы, будут объявляться на следующий день после проведения испытаний, сообщил Барно Раджабов.

Министр физической культуры и спорта Дильмурод Набиев рассказал, что для вступительных тестов планируется задействовать около 40 стадионов из имеющихся 155. Сейчас прорабатываются вопросы организации теневых участков на стадионах, установления зонтов, создания условий для врачей и мест ожидания для родителей.

Сардор Раджабов также добавил, что спустя четыре дня после завершения тестовых испытаний будут организованы отдельные экзамены для абитуриентов, которые по различным уважительным причинам не смогли попасть на них в первый раз.

Он уточнил, что если в день тестов у абитуриента будет зафиксирована температура, то его направят на обследование врачами. Если у абитуриента не обнаружат COVID-19, он сможет принять участвовать в отдельном экзамене. Абитуриенты с подтвержденным коронавирусом не будут допущены к тестовым испытаниям. Кроме того, переболевшие коронавирусом должны предоставить соответствующую справку о выздоровлении. Сейчас обсуждаются меры по возвращению оплаты за участие в тестировании.

О том, что вступительные экзамены пройдут на открытых центральных стадионах Ташкента и областных центров стало известно накануне по итогам совещания у президента. Документы в вузы подали почти 1,5 миллиона абитуриентов.