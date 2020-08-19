Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана со ссылкой на прокуратуру Каракалпакстана опубликовала детали следствия по факту смерти мужчины в Турткульском районе после посещения опорного пункта ОВД.

По данным ведомства, 26 июля примерно в 16:00 житель махалли «Янгиобод» Турткульского района И. С. пришел домой в нетрезвом состоянии и поссорился с членами семьи, в результате чего его супруга Ч. Х. позвонила в районный ОВД и сообщила о действиях мужа.

Прибывшие инспекторы профилактики М. Ж. и М. Д. увезли мужчину в опорный пункт ОВД. Там из-за плохого самочувствия мужчины инспектор профилактики позвонил его супруге и в скорую помощь, которая забрала его в районное медицинское объединение.

Несмотря на то, что И. С. находился в бессознательном состоянии, в медобъединении не провели необходимые медицинские процедуры и, указав на то, что он заснул из-за приема алкоголя, разрешили родственникам забрать его в тот же день.

«Бывший без сознания, в состоянии комы И. С. не пришел в себя и дома, в связи с чем 27 июля его снова отвезли в районное медобъединение и госпитализировали в реанимационное отделение. 11 августа он скончался, не приходя в сознание», — отмечается в сообщении прокуратуры Каракалпакстана.

В рамках доследственной проверки для установления причин смерти И. С. была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура Турткульского района 19 августа возбудила уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 207 Уголовного кодекса (должностная халатность, повлекшая смерть человека).

18 августа «Озодлик» со ссылкой на начальника реанимационного отдела больницы Абдурасула Ражаббоева сообщило, что у мужчины была закрытая черепно-мозговая травма.

«Его привезли в состоянии комы, с судорогами. Были ссадины на шее, поцарапан левый таз. Оказывается, он был пьян в тот день. Возможно, ударился головой о землю, не знаем, что произошло… В тот день приходила прокуратура, изучила ситуацию», — цитирует специалиста радио.