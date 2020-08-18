Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло 17 августа на автодороге М-41 «Термез — Джаркурган», проходящей по территории Джаркурганского района Сурхандарьинской области, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Около 16:00 водитель автомобиля Cobalt У. А. (1990 г. р.) нарушил правила обгона, в результате чего столкнулся с автомобилем Spark, двигавшимся по встречной полосе.

В результате ДТП водитель Spark 27-летний С. Н. и его пассажир 30-летний М. Т., а также пассажиры автомобиля Cobalt, 31-летний С. Ш. и двухмесячный младенец M. A., скончались на месте происшествия.

Позднее пассажир Spark 26-летний Г. Х. и пятилетний пассажир Cobalt М. А. скончались в больнице от тяжелых телесных повреждений.

Пассажиры Spark, 30-летний Н. Х. и 23-летний А. Е., а также водитель Cobalt и пассажиры этих автомобиля, годовалый А. У. и 23-летний М. Р. а также Р. И., были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется следствие.