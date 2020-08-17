Число заключенных в системе исполнения наказания МВД Узбекистана составляет 22,9 тысячи человек. Об этом в интервью УзА сообщил министр внутренних дел Пулат Бобожонов.

На каждые 100 тысяч населения приходится 67 заключенных, уточнил он. «Эти цифры звучат открыто впервые», — добавил министр.

Пулат Бобожонов подчеркнул, что благодаря реформам, направленным на либерализацию уголовно-исполнительного законодательства, за последнее десятилетие число лиц, проходящих наказание, значительно сократилось.

Он отметил важность открытости сведений о заключенных, поскольку это дает людям возможность давать объективную оценку работе системы исполнения наказания. Раньше, по его словам, такие сведения держались в секрете.

«Теперь информация о количестве учреждений исполнения наказания и следственных изоляторов, их юридические адреса, количество содержащихся там лиц не считаются секретом», — сказал глава МВД.

«Отныне не будут секретными сведения о фактах смерти среди лиц, содержащих в учреждениях исполнения наказания и следственных изоляторах, а также числе лиц, к которым применяются медицинские принудительные меры», — отметил он.

Пулат Бобожонов сообщил, что при Главном управлении исполнения наказания МВД имеется 43 учреждения исполнения наказания и 11 следственных изоляторов. 18 из учреждений — это колонии закрытого типа, 25 — колонии-переселения.

«Показатели содержащихся по отношению к вместимости колонии системы исполнения наказания составляет 56,4%», — добавил он.

На предприятиях, функционирующих при учреждениях исполнения наказания, выпускается более 100 видов товаров, рассказал также министр. «Почти 80% трудоспособных осужденных привлечены к полезному труду. В течение 2019 года и истекший период нынешнего года создано 3559 рабочих мест, 1352 осужденных обучены ремеслам, востребованным на трудовом рынке, им выданы соответствующие сертификаты», — сказал он.

За первые семь месяцев 2020 года этими предприятиями произведено товаров на 100,4 млрд сумов. Каждому работающему осужденному в среднем выплачивается зарплата в размере 700−800 тысяч сумов, а по некоторым специальностям она составляет 1,5−2 млн сумов, сообщил министр.