Работа в крупной компании имеет большое количество преимуществ. Именно здесь можно полностью раскрыть свой потенциал, трудиться в комфортных условиях и получать достойную оплату за труд.

Компания Texnopark объявляет набор новых сотрудников.





Texnopark является крупным производителем промышленной и бытовой техники, отопительных радиаторов, а также изоляционной продукции в Средней Азии. Целью компании является производство наиболее востребованной продукции с использованием инновационных технологий, которая будет удовлетворять спрос не только на внутреннем рынке, но и экспортироваться за границу.





Партнерами Texnopark являются крупные мировые компании, среди которых Samsung, Viessmann, Whirlpool, Pietro Fiorentini, Shanghai Mitsubishi, Wilo, Leo и множество других.

Открытые вакансии:

инженер-технолог;

инженер-конструктор;

химик-технолог;

механик;

электронщик;

контролер отдела качества;

специалист по ВЭД;

финансовый аналитик;

бухгалтер;

аудитор;

экономист;

специалист по планированию;

учетчик;

инженер ОТ и ТБ;

SMM-менеджер;

специалист по снабжению;

IT-специалист;

фрезеровщик;

токарь;

операторы ЧПУ;

производственный персонал: сборщик, оператор, грузчик, водитель и другие;

другие должности в различных направлениях.





Работая среди профессионалов, сотрудники будут постоянно развиваться и расти как специалисты. Именно здесь их труд будет оценен по достоинству, а условия работы будут максимально комфортными.

Подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону: (+998) 71−210−20−20 или на сайте.

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