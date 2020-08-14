Работа в крупной компании имеет большое количество преимуществ. Именно здесь можно полностью раскрыть свой потенциал, трудиться в комфортных условиях и получать достойную оплату за труд.

Компания Texnopark объявляет набор новых сотрудников.


Texnopark является крупным производителем промышленной и бытовой техники, отопительных радиаторов, а также изоляционной продукции в Средней Азии. Целью компании является производство наиболее востребованной продукции с использованием инновационных технологий, которая будет удовлетворять спрос не только на внутреннем рынке, но и экспортироваться за границу.


Партнерами Texnopark являются крупные мировые компании, среди которых Samsung, Viessmann, Whirlpool, Pietro Fiorentini, Shanghai Mitsubishi, Wilo, Leo и множество других.

Открытые вакансии:

  • инженер-технолог;
  • инженер-конструктор;
  • химик-технолог;
  • механик;
  • электронщик;
  • контролер отдела качества;
  • специалист по ВЭД;
  • финансовый аналитик;
  • бухгалтер;
  • аудитор;
  • экономист;
  • специалист по планированию;
  • учетчик;
  • инженер ОТ и ТБ;
  • SMM-менеджер;
  • специалист по снабжению;
  • IT-специалист;
  • фрезеровщик;
  • токарь;
  • операторы ЧПУ;
  • производственный персонал: сборщик, оператор, грузчик, водитель и другие;
  • другие должности в различных направлениях.


Работая среди профессионалов, сотрудники будут постоянно развиваться и расти как специалисты. Именно здесь их труд будет оценен по достоинству, а условия работы будут максимально комфортными.

Подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону: (+998) 71−210−20−20 или на сайте.

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