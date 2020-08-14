Работа в крупной компании имеет большое количество преимуществ. Именно здесь можно полностью раскрыть свой потенциал, трудиться в комфортных условиях и получать достойную оплату за труд.
Компания Texnopark объявляет набор новых сотрудников.
Texnopark является крупным производителем промышленной и бытовой техники, отопительных радиаторов, а также изоляционной продукции в Средней Азии. Целью компании является производство наиболее востребованной продукции с использованием инновационных технологий, которая будет удовлетворять спрос не только на внутреннем рынке, но и экспортироваться за границу.
Партнерами Texnopark являются крупные мировые компании, среди которых Samsung, Viessmann, Whirlpool, Pietro Fiorentini, Shanghai Mitsubishi, Wilo, Leo и множество других.
Открытые вакансии:
- инженер-технолог;
- инженер-конструктор;
- химик-технолог;
- механик;
- электронщик;
- контролер отдела качества;
- специалист по ВЭД;
- финансовый аналитик;
- бухгалтер;
- аудитор;
- экономист;
- специалист по планированию;
- учетчик;
- инженер ОТ и ТБ;
- SMM-менеджер;
- специалист по снабжению;
- IT-специалист;
- фрезеровщик;
- токарь;
- операторы ЧПУ;
- производственный персонал: сборщик, оператор, грузчик, водитель и другие;
- другие должности в различных направлениях.
Работая среди профессионалов, сотрудники будут постоянно развиваться и расти как специалисты. Именно здесь их труд будет оценен по достоинству, а условия работы будут максимально комфортными.
Подробную информацию о вакансиях можно узнать по телефону: (+998) 71−210−20−20 или на сайте.
На правах рекламы.