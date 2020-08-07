Данные — как личные, так и корпоративные — это безусловная ценность. Однако зачастую необходимость обеспечения сохранности данных недооценивается. Многие до последнего надеются, что не произойдут неприятные инциденты, связанные с их потерей и убытками, которые может понести организация.

А как иначе объяснить отсутствие комплексной защиты от угроз корпоративных сетей и широкое распространение нелицензионного ПО в Узбекистане? Однако стать жертвой киберпреступников проще, чем кажется. Только в 2019 году ГУП «Центр кибербезопасности» выявил более 17,62 млн угроз, а также была предотвращена утечка персональных данных более 2 млн пользователей.





Сильнее других подвержены киберугрозам компании малого и среднего бизнеса. Они в отличие от корпораций обладают меньшими ресурсами для обеспечения комплексной защиты, а потери, понесенные в результате кибератак, могут стать для них критическими.

Процент использования лицензионного программного обеспечения в компаниях Узбекистана с каждым годом увеличивается. А вместе с тем растет и уровень понимания важности и необходимости обеспечения высшего уровня защиты данных.





Однако среди населения все еще актуален миф, что лицензионный софт — это дорого. А малый и средний бизнес считают, что они хакерам не интересны, поэтому серьезная защита им не нужна. В попытках сэкономить пользователи устанавливают на своих личных устройствах, которые также используются и в рабочих целях, пиратские версии популярного ПО. А компании применяют бесплатные версии с усеченным функционалом, которые обычно не предназначены для защиты бизнеса. Тем самым они ставят под угрозу конфиденциальные корпоративные данные, убытки от потери которых могут оказаться значительно масштабнее и угрожать имиджу и репутации компании.

Что касается восстановления системы после атаки, то это всегда дорого, сложно и не в каждой ситуации эффективно. Но главная проблема атаки — необратимость процесса утечки конфиденциальной информации. Именно поэтому задачей номер один для каждой заинтересованной в успехе своего бизнеса компании является обеспечение максимального уровня защиты от кибератак всех видов.





Как себя обезопасить?

Ответ прост: сделать выбор в пользу специального лицензионного софта для конкретного бизнеса. Техническая поддержка от разработчика и его официальных партнеров, регулярные обновления, снижение риска проникновения вирусов и других вредоносных программ — это немногое, что можно получить без неподъемных финансовых и временных затрат.

Сэкономить время и надежно защитить бизнес от киберугроз с помощью простых в развертывании и управлении решений помогут продукты «Лаборатории Касперского», признанные одними из ведущих в отрасли.

Обеспечить защиту и контроль для каждого рабочего места в компании помогут решения линейки Kaspersky Security для бизнеса, а эффективное реагирование на киберинциденты обеспечит Kaspersky Endpoint Detection and Response.

Аналитические данные, многолетний опыт экспертов «Лаборатории Касперского» в сочетании с технологиями машинного обучения HuMachine обеспечат многоуровневую защиту бизнеса и позволят успешно бороться со всеми известными, неизвестными и сложными угрозами любого типа и масштаба.



Источник: kaspersky.ru

Преимущества решений «Лаборатории Касперского» для защиты малого и среднего бизнеса:

высокая производительность и многоуровневая защита;

защитные технологии нового поколения;

единая консоль управления;

возможность управлять безопасностью всех сотрудников удаленно;

простая миграция;

защита всех устройств, необходимых для работы — компьютеров, смартфонов и планшетов на платформах Windows, Mac и Android;

функции шифрования и резервного копирования.

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