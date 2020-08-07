Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева на шестом пленарном заседании верхней палаты парламента раскритиковала систему высшего образования Узбекистана и заявила, что коррупция в этой сфере ухудшает качество образования и снижает авторитет вузов в международных рейтингах.

«Нам необходимо полностью очистить систему образования, особенно высшего. Согласно исследованиям, коррупция существует практически на всех ступенях высшего образования. Коррупционные случаи широко распространены на этапе вступительных испытаний, во время обучения, в процессе перевода [из одного вуза в другой]», — сказала глава Сената.

По словам Танзилы Нарбаевой, коррупция оказывает влияние не только на качество образования, но и негативно сказывается на позициях вузов страны в международных рейтингах.

Глава Сената заявила, что ни один вуз Узбекистана не входит в топ-1000 университетов мира.

«Крупнейшее учебное заведение страны — Национальный университет Узбекистана занимает 3971-е место в глобальном рейтинге Webometrics, куда вошли около 30 тысяч вузов со всего мира. В еще одном рейтинге НУУз занимает 4080-е место», — подчеркнула председатель Сената.

Рейтинг Webometrics.

Министерству высшего и среднего специального образования и Государственной инспекции по надзору качества образования поручено проделать работу по повышению статуса и авторитета республиканских вузов в мировых рейтингах.

В начале года генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев перечислял направления в сфере высшего образования, где распространилась коррупция. Сообщалось, что за последние два года 326 сотрудников системы высшего и среднего специального образования были привлечены к ответственности за преступления, связанные с учебным процессом, в том числе 220 — в колледжах и лицеях, 106 — в высших учебных заведениях.

Напомним, в октябре 2019 года президент Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении Концепции развития системы высшего образования до 2030 года. Планировалось превратить Национальный университет Узбекистана и Самаркандский государственный университет во флагманские вузы и довести уровень знаний в них до отметки включения в 500 лучших вузов мира. Также было намечено включение не менее 10 вузов в топ-1000 международных рейтингов.