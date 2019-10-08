Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ об утверждении Концепции развития системы высшего образования до 2030 года, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24» во вторник.

В рамках концепции утверждены более 70 целевых показателей, которые планируется достичь к 2030 году. Среди них увеличение охвата выпускников высшим образованием с текущих 20% до 50%, числа негосударственных вузов, в том числе на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), — с 5 до 35, охват кредитно-модульной системой — с 2% до 85%.

Министр высшего и среднего специального образования Ином Маджидов заявил, что концепция построена на основе анализа «реальной ситуации». По его словам, документ прошел экспертизу международных экспертов.

В числе основных задач концепции — развитие ГЧП и повышение уровня охвата высшим образованием более 50% выпускников на основе открытия в регионах государственных и негосударственных вузов и создания здоровой конкуренции.

Планируется превратить Национальный университет Узбекистана и Самаркандский государственный университет в флагманские вузы и довести уровень знаний в них до отметки включения в 500 лучших вузов мира. Намечено также включения не менее 10 вузов в топ-1000 международных рейтингов.

Концепцией предусмотрен переход к концепции «Университет 3.0», в рамках которой в вузах будет вестись широкая научная-исследовательская работа, созданы технопарки, лаборатории, инкубаторы и даже музеи.

Сегодня в Узбекистане функционируют 114 вузов, включая 93 отечественных и 21 зарубежный и их филиалы.

Научный исследователь Гарвардской школы бизнеса, магистр экономики Ботир Кобилов ранее проанализировал охват населения Узбекистана в возрасте 20−24 лет высшим образованием и обосновал необходимость значительного расширения доступа к нему.