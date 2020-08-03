Должностные лица Центра содействия занятости населения Наманганского района Наманганской области путем подделывания документов присвоили бюджетные средства в размере 216,2 млн сумов, сообщило УзА.

В ходе доследственной проверки районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре выяснилось, что сотрудники центра подделали документы о привлечении 204 граждан к общественным работам, которые на самом деле не обращались в центр и не были включены в списки безработных.

В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса.



