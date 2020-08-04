Компания Bizning Uylar Development продолжает знакомить с этапами выполнения строительных работ масштабного столичного проекта Olmazor Business City.

Все дома жилого комплекса Olmazor Business City в обязательном порядке проходят испытания гидроизоляционной системы кровельного покрытия. Учитывая, что за последние десятилетия годовая сумма осадков в столице выросла на 60 мм и составила 460 мм, особо актуальным вопросом становится выбор материала и методов покрытия. Оптимальная крыша должна иметь плоскую и герметичную кровлю с минимальным количеством швов. Высококачественные битумные и полимерные материалы долговечны, устойчивы к температурным режимам и обеспечивают хорошую гидро- и теплоизоляцию зданий.

Метод, используемый компанией, предусматривает покрытие кровли в два слоя бетонным, гидроизоляционным и смоляным материалами. После чего производится залив кровли необходимым объемом воды, соответствующим годовой норме осадков, на шестидневный срок. По итогам испытания специальная комиссия под руководством технического надзора проводит тщательный осмотр зданий на предмет так называемой течи.

«Olmazor Business City — надежные крыши в надежных домах!»

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