28 мая в 01:33 по ташкентскому времени компания SpaceX Илона Маска планирует запустить ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблём Crew Dragon, который доставит двух астронавтов — Боба Бенкена и Дага Херли — на Международную космическую станцию.

Фото: twitter.com/airandspace.

Как сообщает vc.ru, полет продлится 19 часов. 28 мая, примерно в 20:30 Crew Dragon должен пристыковаться к МКС. Космонавты проведут на станции от 30 до 119 дней, а затем вернутся на Землю.

Отмечается, что в результате успешного запуска Crew Dragon Россия перестанет быть монополистом на доставку астронавтов на МКС и сделать SpaceX основным подрядчиком американского космического агентства NASA. Это также повлияет на будущее космических полетов, который могут стать полностью коммерческими.

Если SpaceX успешно закончит миссию, то перевозкой грузов и людей смогут заниматься частные космические компании, а не только государственные.

Космические корабли летают к МКС с 1998 года, отмечает «РИА Новости». Большинство из них — грузовые. За все годы существования станции к ней отправляли только два вида пилотируемых аппаратов: американский Space Shuttle и российский «Союз». В 2011 году программа Space Shuttle была закрыта.

С 2012 года к МКС летают только «Союзы», доставляя в том числе американских астронавтов.

Запуск Crew Dragon станет первым в истории пилотируемым полетом в космос, совершенный частной компанией. До этого SpaceX и другие занимались лишь доставкой спутников и грузов, астронавтов им не доверяли.

Если запуск пройдет успешно, то NASA сможет постепенно отказываться от контрактов с «Роскосмосом» и экономить на запусках. За доставку «Союзом» NASA платила «Роскосмосу» в среднем 55,4 млн долларов, но цена росла: в 2006 году запуск стоил 21,3 млн долларов, к 2020 году цена выросла до 86 млн долларов. Всего с 2006 года NASA потратило на полеты «Союза» около 3,9 млрд долларов.

Ожидается, что у SpaceX цена отправки одного астронавта составит около 55 млн долларов.

Прямая трансляция NASA первого пилотируемого пуска космического корабля SpaceX к Международной космической станции. В миссии Demo-2 участвуют астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. В трансляции можно будет увидеть запуск, стыковку с МКС и встречу экипажей.