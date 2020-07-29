28 августа примерно в 22:00 на территории склада одного из предприятий в Ангорском районе Сурхандарьинской области произошел взрыв цистерны с топливом, сообщила пресс-служба МЧС.

Отмечается, что сварщик К. И. (1981 года рождения) пытался запаять цистерну весом в 10 тонн, которая была наполнена дизельным топливом. Нарушение правил техники безопасности привело к разрыву емкости, отмечает МЧС.

В результате взрыва гражданин К. А. погиб на месте, а стоявший рядом П. К. был госпитализирован с ожогами в районную больницу. Распространившееся пламя уничтожило и грузовой автомобиль марки Isuzu, который был припаркован рядом с цистерной.





Через несколько минут после ЧС на место прибыли два пожарно-спасательных экипажа УЧС Сурхандарьинской области, которые оперативно ликвидировали пожар.

Причиной взрыва цистерны указывается нарушение техники безопасности.