У главного государственного санитарного инспектора Узбекистана, начальника Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмата Атабекова выявлен коронавирус. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил источник в правительстве.

«Действительно, лабораторные анализы подтвердили наличие у меня COVID», сказал он в интервью Kun.uz, предположив, что был инфицирован в результате контакта с больными коронавирусом, с которыми ему приходилось встречаться на протяжении более четырех месяцев с момента выявления первого случая в стране в марте.

Нурмат Атабеков отметил, что у него нет серьезных клинических проявлений заболевания, и что он получает необходимое лечение в больнице.

«Даст Бог, после выздоровления я снова вернусь в строй и, используя все возможности, приму участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусом», — сказал он.

За последние месяцы Нурмат Атабеков стал известен широкой общественности, ежедневно выступая на брифингах, посвященных развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

Указом президента Узбекистана от 23 июля Нурмат Атабеков был награжден орденом «Фидокорона хизматлари учун» за достойный вклад в противодействие распространению COVID-19.