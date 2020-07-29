У главного государственного санитарного инспектора Узбекистана, начальника Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Нурмата Атабекова выявлен коронавирус. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил источник в правительстве.
«Действительно, лабораторные анализы подтвердили наличие у меня COVID», сказал он в интервью Kun.uz, предположив, что был инфицирован в результате контакта с больными коронавирусом, с которыми ему приходилось встречаться на протяжении более четырех месяцев с момента выявления первого случая в стране в марте.
Нурмат Атабеков отметил, что у него нет серьезных клинических проявлений заболевания, и что он получает необходимое лечение в больнице.
«Даст Бог, после выздоровления я снова вернусь в строй и, используя все возможности, приму участие в мероприятиях по борьбе с коронавирусом», — сказал он.
За последние месяцы Нурмат Атабеков стал известен широкой общественности, ежедневно выступая на брифингах, посвященных развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.
Указом президента Узбекистана от 23 июля Нурмат Атабеков был награжден орденом «Фидокорона хизматлари учун» за достойный вклад в противодействие распространению COVID-19.
Комил Рахманкулов
Почти весь город переболел, а некоторые по несколько раз. У него только диагностировали? Причем он долгое время не носил маску. Мы в комментах упл даже удивились когда он начал появляться в маске, думали вот теперь точно хана — Атабеков начал носить маску
Сардор Азизов
Здоровья ему
Лобар Эрсалиева
Аллохим уз панохида асрасин. Очень расстроилась. Спасибо Вам за нелегкий труд во время карантина. Выздоравливайте.