В Узбекистане около 500 тысяч граждан не смогли отправиться на работу в зарубежные страны из-за карантинных ограничений. Об этом на брифинге АИМК в среду со ссылкой на данные Минтруда сообщила заместитель начальника управления Министерства по поддержке семьи и махалли Марям Абдукаримова.

По ее словам, из них 76 тысяч человек были обеспечены работой. В частности, 68 тысяч жителей привлечены в оплачиваемые общественные работы за счет Фонда общественных работ при Минтруда.

Кроме того, через выделение субсидий из Фонда содействия занятости были трудоустроены 6500 человек, из них около 4000 — на личных приусадебных участках, 2500 — через членство в кооперативах.

6 июля начальник управления Министерства занятости и трудовых отношений Темур Махмудов озвучивал примерно такие же цифры — обеспечена занятость 76,2 тысячи граждан, не сумевших из-за пандемии коронавируса выехать на работу за рубеж.

«За прошедший период текущего года 68,7 тысячи человек были привлечены к общественным работам. 21,8 млрд сумов для выплаты им заработной платы выделено Фондом общественных работ. Путем выделения субсидий Фондом содействия занятости работой обеспечены 6,5 тысячи граждан, из них 3,9 тысячи — в личных подсобных хозяйствах и 2,6 тысячи — в качестве членов кооперативов», — приводит слова представителя Минтруда УзА.

Тогда отмечалось, что за прошедшие шесть месяцев на родину из трудовой миграции вернулись 219,6 тысяч граждан. В частности, 122,8 тысяч соотечественников вернулись из России, 63,6 тысяч — из Казахстана, 7144 — из Турции, 3376 — из Южной Кореи. К настоящему времени изучено положение 201,4 тысячи вернувшихся трудовых мигрантов, обеспечена занятость 100,6 тысячи из них.

По имеющимся данным, 49,6% вернувшихся на родину граждан в зарубежных странах работали в сфере строительства, 11,4% — на промышленных предприятиях, 10,1% — в сельском хозяйстве, 13,1% — в торговле, 15,9% — в других направлениях. Для поддержки трудовых мигрантов, оказавшихся в сложной ситуации в России и лишившихся работы, запущены веб-сайты birgamiz.com и anketa.migration.uz, Call-центр и Telegram-канал.

Напомним, по состоянию на 17 июля из Антикризисного фонда при Минфине выделено 200 млрд сумов Фонду общественных работ на привлечение незанятого населения к временным работам. Фонду содействия занятости — 50 млрд сумов для обеспечения занятости безработных и семей, нуждающихся в социальной помщи для улучшения приусадебных участков.