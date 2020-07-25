«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку необычных десертов.

Зефир из черной смородины





Нежный, воздушный и изысканный десерт совсем не сложно приготовить в домашних условиях. Тем более, приготовив его дома, на сто процентов можно быть уверенным в его натуральности.

Кейк-попсы





Веселый и очень вкусные кейк-попсы — представляют из себя бисквитные шарики на палочке, покрытые шоколадной глазурью. Такой симпатичный и яркий десерт к тому же еще и очень удобен.

Торт «Птичье молоко»





«Птичье молоко» — один из самых известных десертов детства. Легкий и гармоничный на вкус, несложный и быстрый в приготовлении.

Меренга на палочках





Эти маленькие сладкие штучки можно назвать настоящей палочкой-выручалочкой современных кондитеров. Делать их легко, но, как и в любом кулинарном процессе, есть свои нюансы.

Печенье «Человечки с сердцем»





Печенье простое, но вкусное, а все что нужно — выемки в форме человечка и маленького сердечка. Такое печенье можно положить в красивые пакетики и подарить в качестве комплимента своим любимым.

Печенье с предсказаниями





Волшебное китайское печенье с предсказаниями — это простой десерт, который всегда найдет место среди сладостей на вечеринке и позабавит всех.

Торт «Сердце»





Абсолютный тренд — изысканный и нарядный торт в виде цифр или букв. Он стал таким популярным с легкой руки девушки-кондитера из Израиля Ади Клингхофер.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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