Согласно постановлению правительства 1 августа в Узбекистане вводится утилизационный сбор. Ожидается, что ставки на покупку автомобилей в зависимости от года выпуска и объема двигателя будут увеличены в диапазоне от 30 до 1410 базовых расчетных величин (БРВ).

Большинство автомобилей из современной линейки LADA представлены в сегменте от одной до двух тысяч куб. см, что предполагает установление ставки сбора в 120 БВР (26,7 млн сумов при ставке в 223 тысячи за одну БРВ).

В связи с этим компания Roodell — официальный импортер LADA в Узбекистане — предлагает всем желающим приобрести автомобили на выгодных условиях. Оставив онлайн-заявку на покупку автомобиля, покупатель получит выгодную скидку в 3 млн сумов и бесплатную доставку.

Стать обладателем нового автомобиля LADA можно при стартовом бюджете в 27,2 млн сумов. Подробная информация доступна по ссылке.

Акция продлится до 1 августа.

Ознакомиться со списком дилеров LADA Uzbekistan можно на официальном сайте или по телефону клиентской службы: (+998) 71−215−02−30.

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