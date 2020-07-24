Bizning Uylar Development продолжает знакомить людей с ходом строительства своих жилых комплексов. Компания хочет показать строительный процесс большого комплекса — Olmazor Business City.

На территории более 23 га расположены шесть лотов, первые два из которых — это будущие рестораны, магазины, офисы и торгово-развлекательный комплекс. Следующие три лота — это жилые комплексы, в которых располагаются 2,1 тысячи квартир площадью от 39 до 126 кв. м. Последний лот включает в себя детский сад и школу, которые будут отвечать всем современным стандартам.

Также компания Bizning Uylar Development предлагает приобрести квартиру в кредит сроком на семь лет по новым выгодным условиям оплаты, благодаря которым можно осуществлять денежные переводы с помощью таких приложений, как Apelsin, Payme, Click.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, дом 3-Г

Ориентир: перекресток Северный Алмазар

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00 без выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Instagram: @bizninguylar

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Сайт: bizninguylar.uz

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