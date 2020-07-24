Хокимы и руководители секторов всех 11 районов Ташкента выступили с обращением к жителям в прямом эфире телеканала «Оилавий» и извинились за недостаточную подготовку к пандемии и слабую работу в борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Мы, в лице всей администрации района, извиняемся перед жителями за то, что не смогли вовремя выполнить работу по борьбе с коронавирусом, что привело к широкому распространению болезни и смерти близких в некоторых семьях», — сказал в своем выступлении хоким Сергелийского района Бахтиёр Шамуратов.
Главы районных администраций также рассказали о проводимых сейчас мероприятиях по борьбе с COVID-19. По их словам, в каждом районе помимо действующих семейных поликлиник созданы отдельные COVID-центры, оснащенные необходимым оборудованием. Во всех районах были подготовлены трехмесячные запасы лекарств и продовольственной продукции.
Хокимы отметили, что идет работа по созданию мобильных бригад в семейных поликлиниках и обеспечению их машинами скорой помощи. В них организована круглосуточная работа. Каждая поликлиника дополнительно получила по 2−3 машины. Также во всех республиканских клинических больницах созданы дополнительные места для пациентов с коронавирусом.
«Все семь семейных поликлиник нашего района уже переведены в круглосуточный режим работы. Они обеспечены достаточным количеством лекарств и средств первичной защиты. Мобильные бригады по состоянию на 23 июля посетили 162 семьи», — сообщил хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкат Иргашев.
В конце обращений каждый из хокимов предоставил свои личные контакты и телефоны глав секторов для круглосуточного обращения граждан.
Aleksandr Pakaliev
перед кем они действительно извиняются?
Usmon Sultanov
Ок, простили. Теперь на выход.
Артем Богданов
Ну, что народ, надо понять — и простить!
Zokir Isakhodjaev
Народу надоел карантин, сейчас снова продлевают, а теперь скажите уважаемые и неуважаемые хокимы, что даст эти Ваши извинения? Конкретно для народа? Вы просите прощение у народа или у Президента? Пока Вам не дали команду, никто из Вас не просил, а тут вдруг все в один момент, в один день приехали на ТВ и попросили прощения. Мне просто интересно, что даст для народа, и какая польза для народа от этого цирка?
Kerim
А где главный хоким? Он всё идеально сделал?
Artem Tom
Дайте людям возможность пользоваться личным автотранспортом, перевозить внутри хотя бы одного члена семьи без ограничений по времени. Вы что не видите, что творится в городе в “разрешенные часы“? Вы не видите, что людям банально нечего есть? Хватит устраивать этот цирк, он нам не нужен. Что за клоунада?! Боже, я не могу поверить своим глазам, что такой трэш происходит в 2020 году.
Gdhfh Vhfyjf
В цивилизованных странах руководствуясь здравой совестью уходят в отставку, а не извиняются
Liana Usmanova
Прощение попросили. когда и какие ожидать результаты, ведь для чего-то это сделали или как?
Anvar Kasimov
Зачем нужна эта показуха? Если не справились, надо уйти с работы и освободить это место другому, который сможет что то сделать полезное.
Асхат Незаметдинов
Artem Tom абсолютно прав. В эти три разрешённых часа все стараются максимально успеть свои задачи. Создаются огромные очереди везде: на рынках, в супермаркетах, на улицах, везде. Столпотворения везде. В этих столпотворениях риск заразиться просто огромен. Нужно разрешить передвижение на автомобиле хотя бы с одним пассажиром. Неужели спецкомиссия этого не видит. Особенно много людей собирается возле Единого окна, сотни, а может и тысячи граждан, все хотят успеть в эти злосчастные три часа окошка.
Halida Ahmedova
Артыкходжаева не видно. Узр сказали и дальше как обычно: деревья рубим, не поливаем, дезинфекцию для вида проводим и держим народ взаперти
Нари Ман
Люди погибают, врачи с передовой. Извинения. На войне с вирусом и пневмонией. Это вобще уже(
Eugenie Muminova
Простите, у меня приступы неконтролируемого смеха начинаются, когда снова слышу про извинения госслужащих. Ушла за стаканом воды, не могу перестать икать.