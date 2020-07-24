Хокимы и руководители секторов всех 11 районов Ташкента выступили с обращением к жителям в прямом эфире телеканала «Оилавий» и извинились за недостаточную подготовку к пандемии и слабую работу в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Мы, в лице всей администрации района, извиняемся перед жителями за то, что не смогли вовремя выполнить работу по борьбе с коронавирусом, что привело к широкому распространению болезни и смерти близких в некоторых семьях», — сказал в своем выступлении хоким Сергелийского района Бахтиёр Шамуратов.

Главы районных администраций также рассказали о проводимых сейчас мероприятиях по борьбе с COVID-19. По их словам, в каждом районе помимо действующих семейных поликлиник созданы отдельные COVID-центры, оснащенные необходимым оборудованием. Во всех районах были подготовлены трехмесячные запасы лекарств и продовольственной продукции.

Хокимы отметили, что идет работа по созданию мобильных бригад в семейных поликлиниках и обеспечению их машинами скорой помощи. В них организована круглосуточная работа. Каждая поликлиника дополнительно получила по 2−3 машины. Также во всех республиканских клинических больницах созданы дополнительные места для пациентов с коронавирусом.

«Все семь семейных поликлиник нашего района уже переведены в круглосуточный режим работы. Они обеспечены достаточным количеством лекарств и средств первичной защиты. Мобильные бригады по состоянию на 23 июля посетили 162 семьи», — сообщил хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкат Иргашев.

В конце обращений каждый из хокимов предоставил свои личные контакты и телефоны глав секторов для круглосуточного обращения граждан.

Хокимият Шайхантахурского района.



Хокимият Юнусабадского района.



Хокимият Мирабадского района.



Хокимият Чиланзарского района.



Хокимият Алмазарского района.



Хокимият Сергелийского района.



Хокимият Учтепинского района.



Хокимият Яккасарайского района.



Хокимият Яшнабадского района.



Хокимият Бектемирского района.



Хокимият Мирзо-Улугбекского района.

