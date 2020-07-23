Правительство Республики Корея отправило в Узбекистан вторую партию гуманитарного груза в объеме 206 тысяч медицинских масок (KF94), сообщили «Газете.uz» в посольстве Сеула в стране.

Помощь направлена для поддержки Узбекистана в преодолении пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечается в сообщении дипмиссии.

Маски прибыли в Ташкент 22 июля грузовым рейсом авиакомпании Korean Air и доставлены в Агентствo санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения.

Первая партия масок в объеме 144 тысяч была доставлена 10 июля.

В конце июня сообщалось, что Южная Корея предоставит Узбекистану «комплексную чрезвычайную помощь» в 5 млн долларов для борьбы с COVID-19. С апреля страна также направляла Узбекистану несколько партий гуманитарного груза.