Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан выпустила Временное клиническое руководство по ведению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому с примерами препаратов. Компания «Флумед-Фарм» подготовила простую памятку в видео.
Согласно документу, для лечения коронавируса на дому рекомендуется использовать:
- жаропонидающие;
- бронхолитики;
- деконгестанты.
Спрей «Риноксил» относится к группе назальных деконгестантов, поэтому его можно применять во время терапии.
«Риноксил Формула+»:
Производитель: «Флумед-Фарм», Молдова. Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение: DV/X 06486/07/19.
Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.
Получить больше информации о здоровье можно на официальных страницах препарата «Риноксил» в соцсетях.
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