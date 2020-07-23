Национальная палата инновационного здравоохранения Республики Узбекистан выпустила Временное клиническое руководство по ведению пациентов с легкой формой COVID-19 на дому с примерами препаратов. Компания «Флумед-Фарм» подготовила простую памятку в видео.

Согласно документу, для лечения коронавируса на дому рекомендуется использовать:

жаропонидающие⁣;

бронхолитики⁣;

деконгестанты⁣.

Спрей «Риноксил» относится к группе назальных деконгестантов, поэтому его можно применять во время терапии.

«Риноксил Формула+»:

Производитель: «Флумед-Фарм», Молдова. Товар сертифицирован.

Регистрационное удостоверение: DV/X 06486/07/19.

Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

Получить больше информации о здоровье можно на официальных страницах препарата «Риноксил» в соцсетях.

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