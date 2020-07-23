Одна из крупнейших международных музыкальных платформ Open to Music возвращается и порадует дуэтом с The Chainsmokers. В рамках этой коллаборации музыканты из Узбекистана, Болгарии, Китая, Непала и Сербии будут создавать новую музыку различных жанров под ритм сингла Hope группы The Chainsmokers.
Платформа стремится объединить людей различных культур под куполом музыки, побудить их бросать себе вызов и открывать новые горизонты. В этом году Узбекистан представляет Шахло Ахмедова. По словам певицы, она польщена и горда тем, что у нее есть возможность творить с исполнителями мирового масштаба.
Сами The Chainsmokers с нетерпением ждут результатов работы, в которой исполнители представят свое видение их музыки.
В рамках этой кампании поклонники по всему миру смогут использовать фильтр дополненной реальности #JointheBeat в социальных сетях. Он позволит загружать видео о себе, наслаждаясь новыми музыкальными треками.
За несколько лет платформа Open to Music поработала с популярными музыкантами: Major Lazer, Diplo and MØ и британской группой Clean Bandit.
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