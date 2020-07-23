Суды по гражданским делам за первое полугодие рассмотрели 122798 дел, что на 5,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Вынесены 30424 судебных приказа о взыскании обязательных платежей на сумму более 39,8 млрд сумов. Эти показатели уменьшились по сравнению с первым полугодием прошлого года на 21,2% и 1,7% соответственно.

По рассмотренным гражданским делам вынесено 77856 судебных решений, по которым более 84,3% требований удовлетворено.

В ходе выездных судебных заседаний рассмотрены 35498 гражданских дел. Проведено 1406 встреч и открытых диалога с населением.

Кроме этого, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрела 371 дело, отменила 177 решений судов первой инстанции и изменила 39 судебных решений.