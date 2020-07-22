Темпы жизни диктуют свои правила. Люди находятся в постоянном движении, чтобы успевать выполнять ежедневные задачи. А мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни, помогая всегда оставаться на связи и быть в курсе последних событий и тенденций.

Быстрый и надежный мобильный интернет стал незаменимым помощником в любых вопросах. Благодаря ему можно получать знания, оставаться на связи со своими родными, друзьями и коллегами, быстро и оперативно решая любые вопросы.

UZTELECOM, будучи передовым национальным мобильным оператором, прилагает все усилия для оказания качественных и выгодных мобильных интернет-услуг для всех жителей страны. В том числе компания предлагает своим абонентам разнообразные интернет-пакеты по демократичным ценам.





Каждый может подобрать для себя оптимальный трафик с подходящим объемом мегабайтов и минимальными затратами для максимального удобства.

Одной из наиболее востребованных линеек интернет-пакетов являются ежемесячные пакеты с трафиком от 500 до 75 тысяч МБ, управлять которыми легко с помощью USSD-меню *111*2*9#.

Подключив один из подходящих интернет-пакетов по выгодной цене, можно оставаться онлайн при любых условиях.

Аналогичные интернет-пакеты доступны для юридических лиц с включенной услугой «Мобильный бюджет» через единое меню *222#.

30-дневные интернет-пакеты — это выгодный выбор, а быть онлайн вместе с UZTELECOM — верное решение.

«UZTELECOM — национальный оператор».

Подробная информация доступна по ссылке.

Call-центр: 1099

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