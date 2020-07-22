Темпы жизни диктуют свои правила. Люди находятся в постоянном движении, чтобы успевать выполнять ежедневные задачи. А мобильный интернет стал неотъемлемой частью жизни, помогая всегда оставаться на связи и быть в курсе последних событий и тенденций.
Быстрый и надежный мобильный интернет стал незаменимым помощником в любых вопросах. Благодаря ему можно получать знания, оставаться на связи со своими родными, друзьями и коллегами, быстро и оперативно решая любые вопросы.
UZTELECOM, будучи передовым национальным мобильным оператором, прилагает все усилия для оказания качественных и выгодных мобильных интернет-услуг для всех жителей страны. В том числе компания предлагает своим абонентам разнообразные интернет-пакеты по демократичным ценам.
Каждый может подобрать для себя оптимальный трафик с подходящим объемом мегабайтов и минимальными затратами для максимального удобства.
Одной из наиболее востребованных линеек интернет-пакетов являются ежемесячные пакеты с трафиком от 500 до 75 тысяч МБ, управлять которыми легко с помощью USSD-меню *111*2*9#.
Подключив один из подходящих интернет-пакетов по выгодной цене, можно оставаться онлайн при любых условиях.
Аналогичные интернет-пакеты доступны для юридических лиц с включенной услугой «Мобильный бюджет» через единое меню *222#.
30-дневные интернет-пакеты — это выгодный выбор, а быть онлайн вместе с UZTELECOM — верное решение.
«UZTELECOM — национальный оператор».
Подробная информация доступна по ссылке.
Call-центр: 1099
Facebook: fb.com/uztelecom
Техподдержка: fb.com/groups/tshtt.uz
Instagram: @uztelecomuz
Telegram: t.me/uztelecomuz
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а когда Узтелеком начнет проводить оптику в Зангиотинском районе?
высокоскоростные тарифы Узтелекома доступны только для оптоволоконных сетей.
а на АДСЛ максимальная скорость 6мбит. хотя по спецификации АДСЛ2+ поддерживает скорости до 24Мбит. почему выставили ограничение в 6мбит, если моя линия свободно тянет 12мбит?