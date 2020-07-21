В каждом крупном городе присутствует респектабельная центральная улица, на которой находится множество эксклюзивных бутиков и заведений, демонстрирующих статус горожан.

В Москве — это Арбат, в Нью-Йорке — Пятая авеню, а в Париже — Елисейские поля.

Шопинг-авеню, расположенная вдоль резиденции Mirabad Avenue, станет сосредоточением мировых брендов и точкой притяжения для любителей шопинга и премиальных ресторанов и кафе. Ее протяженность составит 450 м.

Здесь же расположится отдельная от центральной трассы проезжая часть и прогулочная зона для посетителей.

Одно из главных преимуществ — большая парковочная зона в две линии. Владельцы собственных автомобилей всегда найдут свободное парковочное место и будут спокойны за сохранность транспорта.





Резиденция представила список брендов, которые откроют свои двери уже весной 2021 года.

Внушительную часть первой линии авеню займут мультибрендовые бутики компании Podium Italia, представляющей на рынке Узбекистана такие ключевые люксовые бренды, как Dior, Gucci, Saint Laurent Paris, Tom Ford, Balmain, Prada и другие.





Среди заявленных брендов некоторые будут представлены в качестве монобрендовых бутиков.





FCN Group представит Department Store New Millennium с такими премиальными брендами, как:

На первой линии резиденции FCN Group планирует запустить монобрендовые бутики премиум-класса:





Geneve — салон швейцарских часов, ювелирных украшений и аксессуаров мировых брендов разместится по соседству.





Также на второй линии FCN Group помимо премиальных марок Department Store New Millennium представит бутики трех брендов, салон французской профессиональной косметики — Guinot. А также итальянский премиум-центр красоты Aldo Coppola.





В блоке D второй линии резиденции разместится монобрендовый шоурум итальянской мебели Natuzzi Italia.





Это лишь часть брендов, которые будут доступны для резидентов и жителей столицы. Mirabad Avenue намерен публиковать в своих соцсетях информацию о новых коммерческих точках по мере подтверждения со стороны официальных представителей.





По всему кварталу резиденции будут расположены торговые площади и гастрономические точки по периметру всех улиц протяженностью два км.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.

Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue

Instagram: @mirabad_avenue

Facebook: fb.com/mirabad.avenue

Сайт: mirabad.uz

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