В первом полугодии суды по уголовным делам рассмотрели 13990 дел в отношении 17251 лица, что на 2% дел и 8% лиц меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

При этом 363 лица оправданы и реабилитированы, количество осужденных составило 12748 лиц. Из них в отношении 3896 лиц назначено наказание в виде лишения свободы, а в отношении 8852 лиц назначены другие виды наказаний, 545 лиц осуждены условно. В числе осужденных — 11401 мужчина, 1347 женщин, 4954 молодых человека, 257 несовершеннолетних лиц и 396 лиц старше 60 лет.

Еще 1455 лиц освобождены из-под стражи из зала суда в связи с назначением им наказаний, не связанных с лишением свободы, 10331 лицо освобождено от отбывания наказания условно-досрочно, 3234 лицам назначенное наказание заменено на более мягкое, из обвинения 2505 лиц исключены или переквалифицированы статьи, необоснованно вмененные органами предварительного следствия.

На основании гарантийных писем 115 молодым людям, 23 женщинам и 386 лицам назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились показатели судимости по таким видам преступлений, как мошенничество, умышленное убийство, разбой, грабеж, хищение путем присвоения или растраты, кража, умышленное тяжкое и средней тяжести телесное повреждение, торговля людьми, злоупотребление властью или должностными полномочиями, должностной подлог.

В результате применения института примирения 3535 лиц освобождены от уголовной ответственности. В отношении 1319 лиц, возместивших материальный ущерб в размере более 118,5 млрд сумов назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

Из общего числа уголовных дел 3646, то есть почти 26,1%, рассмотрено в ходе выездных судебных заседаний.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в надзорном порядке рассмотрела 661 дело в отношении 808 лиц. Отменены решения нижестоящих судов в отношении 519 лиц и изменены судебные решения в отношении 197 лиц.