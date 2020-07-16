Министерство здравоохранения и Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана совместно с хокимиятом Ташкента запустили мобильное приложение Self-Safety. В пресс-службе Минздрава сообщили, что программа призвана предупреждать пользователя о возможных контактах с лицами, инфицированными коронавирусом.

В сообщении отмечается, что эффективность использования мобильных приложений в борьбе с коронавирусом была доказана на примере таких стран, как Южная Корея, Сингапур, Израиль, Италия, Франция и других.

Программа требует постоянного включения GPS и Bluetooth. Если у одного из пользователей был выявлен коронавирус, приложение в течение минуты сопоставит точки пересечения с другими пользователями в радиусе 5 м. Затем всем, у кого установлено данное приложение, придет push-уведомление о возможном контакте с инфицированным и рекомендации по дальнейшим действиям.

Скачать приложение можно на сайте coronavirus.uz (пока доступно для Android). Ожидается, что в ближайшее время оно появится в магазинах Google Play и App Store.

При регистрации требуется указать номер телефона, номер паспорта, дату рождения и MAC-адрес телефона (видеоинструкция по установке).

Минздрав призывает население активно скачивать приложение, чтобы помочь в раннем выявлении и предотвращении распространения вируса.

В пользовательском соглашении между Минздравом и пользователем указано, что оно может быть изменено Минздравом в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Новая редакция соглашения вступает в силу с момента уведомления в мобильном приложении Self-Safety.

Пользователь несет уголовную ответственность за указание чужих персональных данных.

Под данными, связанными с пользователем, понимается информация о технических средствах (устройствах) и способах технологического взаимодействия с сервисом Self-Safety (в том числе IP-адрес хоста, вид операционной системы, тип браузера, географическое положение, данные о провайдере и иное), об активности пользователя, а также иные данные, получаемые указанными способами.