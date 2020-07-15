Генеральная прокуратура Узбекистана начала изучение сообщений, опубликованных в блоге Troll.uz, о том, что у граждан берут подписи в подтверждение получения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 стоимостью в миллионы сумов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ведомства.

Информацию блога изучает Управление по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере Генпрокуратуры. В пресс-службе отметили, что с начала пандемии коронавируса в Узбекистане правонарушений, аналогичных описанным в блоге, выявлено не было.

Troll.uz отмечает, что в социальных сетях много постов о том, что людей просят подписать бумаги об оказании услуг на огромные суммы. Автор блога Умид Гафуров получил сообщения об этом от 50 разных человек. Он отметил, что «доказательства сложно найти, так как там отбирают телефоны у всех».

«Мою родственницу забрали с подозрением на вирус. Тесты вышли отрицательными. Но ее попросили подписать об оказании услуг на 35 млн сумов. На что она сказала, что у нее нет таких денег. Ей ответили, что выплата со стороны государства», — говорится в одном сообщении.

В других письмах авторы отмечают, что их просили подписать бумаги на 25 млн сумов, хотя все лекарства пациент покупал сам. «После смерти там попросили подписать бумаги уже на 60 млн, чтобы выдать тело. После скандала они тело все-таки выдали», — рассказывается в одном из писем.

«Предлагали $1500 семье покойного, чтобы те написали, будто он умер от вируса. После этого забрали семью на карантин и выплатили эту сумму», — отмечается в другом сообщении.

Еще одно сообщение поступило из Туракурганского района Наманганской области: «Всех просят подписать бумаги о лечении на десятки миллионов. Поэтому люди уже несерьезно начали относиться к карантину, говоря, что государство только делает деньги».

Ранее министр здравоохранения Алишер Шадманов сообщал, что стоимость лечения одного пациента с коронавирусной инфекцией составляет от 32 до 64 млн сумов. «Газета.uz» сделала запрос в Минздрав касательно себестоимости медицинских услуг за оказание лечения пациентов c COVID-19, но пока не получила ответ.

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