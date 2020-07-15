Прокуратура Сурхандарьинской области возбудила уголовное дело по факту дискредитации судей на блок-посту и избиения сотрудника суда в здании ОВД в Джаркурганском районе, сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Ранее сообщалось, что рабочая группа во главе с хокимом Джаркурганского района Сурхандарьинской области Зиёдуллой Давлатовым воспрепятствовали проезду судей через блок-пост в районе, а водитель суда был избит в здании районного отдела внутренних дел.

В УВД Сурхандарьинской области указали, что водитель подъехал к блок-посту по встречной полосе отказался убирать автомобиль с проезжей части, таким образом «не выполнил законные требования сотрудников». Кроме того, согласно заключению судмедэкспертизы, на теле у водителя суда были выявлены следы кровотечения и кровоподтеки, которые оценены как легкие телесные повреждения.

По данному факту возбуждено дело по статье 206 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие, которое взято под контроль Генпрокуратуры.