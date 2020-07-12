Рабочая группа во главе с хокимом Джаркурганского района Сурхандарьинской области Зиёдуллой Давлатовым воспрепятствовали проезду судей через блок-пост в районе, а водитель суда был избит в здании районного отдела внутренних дел. Об этом сообщило УзА со ссылкой на Судебную инспекцию по обеспечению неприкосновенности судей Высшего судейского совета.

Инцидент произошел 10 июля примерно в 8:30. Председатель суда по уголовным делам Джаркурганского района Яхё Беккамов и водитель Р. Рахимназаров на служебном автомобиле Nexia-3, а также председатель административного районного суда Хадича Рахимова и ее водитель на служебном автомобиле Nexia-3 направлялись к зданию суда. Однако их остановили и не пропустили через блок-пост на въезде в районный центр.

«Вопреки решению Специальной комиссии Кабинета Министров, рабочая группа во главе с хокимом Джаркурганского района Зиёдуллой Давлатовым, стоявшего у поста, не пропустила служебные автомобили районных судов, нарушила неприкосновенность служебного автомобиля, препятствовала проезду, не позволив проехать на работу. Кроме того, один из членов группы открыл заднюю дверь машины и сделал снимок с мобильного телефона, пытаясь дискредитировать судью и сотрудников суда перед гражданами, ожидающими очереди, чтобы пересечь пост», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно заявлению водителя Рахимназарова, сотрудник патрульно-постовой службы Р. Раимов взял его за запястье, а начальник ОВД Б. Хидиров и его заместитель Ш. Азизбердиев забрали ключ от машины.

«Его силой вытащили из автомобиля, порвали ворот, привели сотрудника суда в здание ОВД. Заместитель начальник ОВД Ш. Азизбердиев оскорбил сотрудника суда, сдавливал его шею, забрал личный мобильный телефон и заключил под стражу во временном изоляторе», — следует из заявления.





Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы №442 от 10 июля, на теле у Рахимназаров выявлены следы кровотечения и кровоподтеки, которые оценены как легкие телесные повреждения.

Для дачи правовой оценки действий главы рабочей группы, хокима Джаркурганского района, начальника ОВД, его заместителя и других сотрудников Судебная инспекция по обеспечению неприкосновенности судей направила имеющиеся материалы по делу в прокуратуру Сурхандарьинской области.

Согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, в период ограничения движения автотранспорта с 10 июля по 1 августа служебному транспорту органов суда разрешено передвижение без специального разрешения.

Комментарии МВД и Генпрокуратуры

Пресс-служба МВД со ссылкой на данные УВД Сырдарьинской области сообщила, что водитель Р. Рахимназаров подъехал к блок-посту по встречной полосе. Когда сотрудники ОВД потребовали его убрать автомобиль с проезжей части, он «не выполнил законные требования сотрудников и заявил, что не уберет машину и будет стоять там, где захочет».

«Из-за того, что автомобиль находился на месте 20−25 минут, образовался искусственный затор», — отметили в МВД. Для прояснения ситуации водитель был доставлен в ОВД примерно в 10:30 и в 11:00 был выпущен.

«В тот же день Р. Рахимназаров обратился в больницу с заявлением о получении телесных повреждений. Больница направила сообщение об этом в ОВД. В установленном порядке обращение было зарегистрировано и передано в районную прокуратуру. Прокуратура изучит ситуацию и дат правовую оценку действиям участников», — сообщили в пресс-службе МВД.

Начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов сообщил, что инцидент проверяет прокуратура Сурхандарьинской области. Проверка взята под контроль Генпрокуратуры.