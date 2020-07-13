Действующий президент Польши Анджей Дуда с минимальным перевесом победил на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

По итогам второго тура голосования, состоявшегося в воскресенье, Дуда получил чуть более 51% голосов. Второй кандидат — мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий оппозиционную партию, набрал чуть меньше 49%.

Первый тур выборов прошел 28 июня, тогда ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Для победы во втором туре кандидату нужно было получить больше голосов, чем оппонент.

Euronews со ссылкой на Центризбирком Польши передает, что результаты пока неофициальные, необработанными остаются протоколы ещё нескольких участков. Но оставшиеся бюллетени, подчёркивает ЦИК, уже не повлияют на исход голосования.

По предварительным данным, явка избирателей превысила 68%. ЦИК заявляет, что это рекорд в XXI веке, несмотря на сезон отпусков и пандемию коронавируса.

Анджей Дуда был избран президентом Польши в 2015 году, набрав 51,55% голосов. Тогда его оппонентом был действующий на тот момент глава государства Бронислав Коморовский.