По состоянию на 17:00 13 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составило 13360, увеличившись (+167), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из их числа 83 выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, которые вернулись из-за рубежа, 75 — среди населения в Ташкенте и 9 — среди жителей Навоийской области.

Количество выздоровевших достигло 7852 человека (58%). Лечение продолжают 5446 пациентов. Умерли 62 человека.

По данным Минздрава, 62-м умершим пациентом стала 65-летняя женщина, у которой COVID-19 был выявлен 9 июля, после чего ее госпитализировали в инфекционную больницу в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Ей был поставлен диагноз: тяжелая форма COVID-19, двусторонняя пневмония. Заболевание сопровождалось дыхательной и острой сердечной-сосудистой недостаточностью.

Пациентка, как отмечает Минздрав, также страдала от сахарного диабета, гипертонии и цирроза печени.

Несмотря на реанимационные процедуры, состояние женщины резко ухудшилось, она умерла от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.