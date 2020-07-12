Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 12855, увеличившись еще на 149, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, 45 новых случаев выявлено в карантинном центре в Уртачирчикском районе Ташкентской области (все — прибывшие из-за границы), 28 — в Андижанской области (11 — контактировавшие с инфицированными и взятые на карантин, 17 — среди населения), 76 — среди населения Ташкента.

Таким образом, число находящихся на лечении пациентов с коронавирусом выросло до 5073.

Министерство также сообщило об очередной, 59-й смерти пациента с коронавирусом. Это жительница Чиланзарского района Ташкента В. Т. (76 лет). 7 июля у нее и ее сына был подтвержден коронавирус, и к ней домой прибыла специальная бригада скорой помощи. Несмотря на наличие симптомов заболевания, она не была госпитализирована.

11 июля в связи с ухудшением состояния здоровья женщина была доставлена в инфекционную больницу в Зангиатинском районе, ей поставили диагноз «тяжелое течение COVID-19, двусторонняя пневмония». Отмечается, что у пациентки был ряд хронических заболеваний. Она скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.