Правительство 10 июля издало постановление о назначении заместителей директора Агентства по делам молодежи Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Первым заместителем главы агентства назначен Сарвар Ганиевич Ашуров, с апреля работавший заместителем руководителя секретариата Кабинета министров по вопросам поддержки махалли, семьи и молодежи, культуры, духовности и общественных организаций.





Дилнозахон Собир кизи Каттаханова назначена заместителем директора агентства. До этого назначения она занимала пост заместителя председателя центрального совета Союза молодежи по вопросам духовного, просветительского, социально-политического характера.





Агентство по делам молодежи создано указом президента от 30 июня. Директором нового госоргана стал Алишер Саъдуллаев, с сентября 2019 года возглавляющий Союз молодежи.

Фото: Агентство по делам молодежи.