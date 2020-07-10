ITV представляет увлекательный и незабываемый мир развлечений в высоком качестве и без рекламы на любом устройстве. В нем представлено более 27 тысяч фильмов и сериалов в высоком разрешении и формате Full HD, а также более 100 телеканалов в качественном вещании. Здесь можно легко найти то, что нужно.

ITV — это медиапортал с интересными разделами:

«Видеоклуб» — большая коллекция фильмов, сериалов и мультфильмов;

IPTV — более 100 популярных российских и международных телеканалов в качественном вещании;

«Онлайн-концерты» — прямые эфиры концертов узбекской эстрады;

Xan Akademiyasi — изучение предметов таких, как физика, геометрия, биология;

iKids — безопасный детский развивающий раздел, в котором есть караоке, музыка, аудиокниги, детские телеканалы и многое другое;

«Муслим-ТВ», «Намаз», «Видеоуроки», «Аудиокниги»;

"Футбол" — обзор расписания туров, товарищеские матчи и так далее;

Amediateka — популярные новинки сериалов в профессиональном дубляже от мировых студий HBO, FOX, Showtime, Starz, BBC, CBS, Sony Pictures и многие другие разделы.





Также можно установить мобильное приложение ITV, чтобы кино, сериалы и мультфильмы были доуступны в любом месте. А смотреть TV удобно через приставку ITV.





Остается только наслаждаться просмотром качественного вещания любимых телеканалов и телепередач, а также огромной коллекцией новинок фильмов, сериалов и мультфильмов в высоком качестве и Full HD.

Подключить ITV могут жители Ташкента, Самарканда, Бухары, Навои, Андижана, Карши и других регионов Узбекистана. Оставить заявку на подключение к ITV можно через Telegram-бот и по телефону: (+998) 71−202−42−02.

Скачать приложение можно по ссылке.

Telegram: t.me/itvuzofficial

Facebook: fb.com/int.television

Instagram: @itv.uz

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