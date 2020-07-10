Узбекистан намерен принять участие в программе США по верификации и поддержке инфраструктурных инвестиций Blue Dot («Голубая точка»), сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков и главный исполнительный директор Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Адам Бойлер по итогам переговоров в начале июля приняли совместное заявление об углублении сотрудничества в области инвестиций и инфраструктурного развития

«DFC приветствовал намерение и заинтересованность Узбекистана стать частью инициативы Blue Dot Network, призванной стимулировать приток долгосрочных иностранных инвестиций в проекты, соответствующие международным стандартам развития, включая открытость, прозрачность и финансовую устойчивость», — говорится в заявлении.

Стороны договорились о регулярном взаимодействии с целью выявления и реализации стратегических инфраструктурных проектов в Узбекистане в области энергетики, транспорта, образования и здравоохранения на принципах государственно-частного партнерства с привлечением средств DFC.

По итогам встречи также подтверждено взаимное стремление поддерживать мир и стабильность, а также усилия по экономическому восстановлению в Афганистане за счет расширения торгово-экономических, транспортных и энергетической связей между этой страной и Центральной Азией.

Программа Blue Dot — государственно-частная инициатива в масштабе «Индо-Тихоокеанского региона и всего мира», разработанная совместно государственными агентствами США, Австралии и Японии и начатая в 2019 году. Она ориентирована на те же площадки, на которых действует китайская программа «Один пояс — один путь».