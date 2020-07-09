В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 11:39 9 июля ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,7, глубина — 10 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ташкент (145 км) — 3 балла;
  • Наманган (231 км) — 2 балла;
  • Андижан (273 км) — 2 балла;
  • Фергана (215 км) — 2 балла;
  • Гулистан (74 км) — 4 балла;
  • Джизак (126 км) — 3 балла;
  • Самарканд (204 км) — 2 балла;
  • Термез (352 км) — 2 балла;
  • Карши (326 км) — 2 балла;
  • Навои (335 км) — 2 балла.