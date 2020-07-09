В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 11:39 9 июля ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,7, глубина — 10 км.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Ташкент (145 км) — 3 балла;
- Наманган (231 км) — 2 балла;
- Андижан (273 км) — 2 балла;
- Фергана (215 км) — 2 балла;
- Гулистан (74 км) — 4 балла;
- Джизак (126 км) — 3 балла;
- Самарканд (204 км) — 2 балла;
- Термез (352 км) — 2 балла;
- Карши (326 км) — 2 балла;
- Навои (335 км) — 2 балла.