В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 11:39 9 июля ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,7, глубина — 10 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана: